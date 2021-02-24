Великобритания не поддерживает идею бойкота Олимпийских игр в Пекине

ЛОНДОН, 24 февраля. /ТАСС/. Правительство Соединенного Королевства не поддерживает практику бойкотирования спортивных соревнований в качестве меры давления на страны, где нарушаются права человека. Об этом заявил в среду премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, отвечая в Палате общин на призыв лидера партии "Либеральные демократы" Эда Дейви бойкотировать Олимпиаду 2022 года в Пекине.

"Мы возглавляем международные усилия в ООН, направленные на то, чтобы привлечь Китай к ответу, и будем продолжать сотрудничать с США и нашими друзьями и партнерами по всему миру, чтобы этого добиться. Что касается темы спортивных бойкотов, то обычно мы не поддерживаем бойкотирование спортивных мероприятий. Это последовательная позиция нашего правительства", - заявил Джонсон. В конце прошлого года, отвечая на тот же вопрос, глава британского МИД Доминик Рааб заявлял, что отделять спорт от политики и дипломатии можно лишь до определенного момента.

Призывы бойкотировать зимние Игры, которые в следующем году должен принять Китай, ранее озвучивали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран мира. Поводом являются приписываемые Пекину массовые репрессии в отношении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР.

В понедельник на 46-й сессии Совета ООН по правам человека Рааб заявил, что нарушения прав человека в СУАР включают пытки, принудительный труд и принудительную стерилизацию женщин. Министр отметил, что "масштаб нарушений можно назвать промышленным", а также призвал обеспечить срочный и беспрепятственный доступ в Синьцзян верховному комиссару ООН по правам человека или еще одному независимому эксперту. В среду правительство КНР выразило протест Великобритании из-за обвинений в нарушении прав человека, назвав слова Рааба ложью.

Ситуация в Синьцзяне

Находящийся на северо-западе Китая СУАР населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны - уйгурами, большинство из которых исповедует ислам. По информации властей КНР, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

В августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили объективные данные о том, что в исправительных лагерях СУАР могут противозаконно содержаться до 1 млн уйгуров. Управление предложило отправить наблюдателей в этот регион, выразив обеспокоенность по поводу сложившейся там ситуации.

Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне. При этом в конце 2018 года они сообщили, что в регионе функционируют центры образования и профессиональной подготовки. По заявлению китайских официальных лиц, там содержатся попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица, которых обучают китайскому языку, основам письма, коммуникативным навыкам и основам законодательства КНР. Точное число содержащихся в этих центрах людей власти страны не называют.

В январе экс-госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что власти США характеризуют действия Китая в отношении уйгуров в СУАР как "геноцид" и "преступления против человечности".