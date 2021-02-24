Кандидат на пост главы ЦРУ назвал Китай главным геополитическим вызовом для США

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Крупнейший геополитический вызов для США исходит от Китая, конкуренция с ним станет задачей на десятилетия. Об этом заявил в среду кандидат на пост главы ЦРУ Уильям Бернс, выступая в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США.

"Сегодняшняя обстановка [в мире] становится все более сложной и конкурентной. Это мир, в котором сохраняются знакомые угрозы - от терроризма и распространения ядерного оружия до агрессивной России, провокационной Северной Кореи и враждебного Ирана. Но это также мир новых вызовов, в котором изменение климата и отсутствие глобальной безопасности в области здравоохранения наносят тяжелый урон американскому народу, в котором киберугрозы представляют все большую опасность для нашего общества и в котором враждебное, хищническое руководство Китая представляет собой крупнейшее геополитическое испытание", - отметил Бернс, кандидатуру которого выдвинул президент Джо Байден.

Американский лидер, напомнил он, заявил, что "победа над Китаем в конкурентной борьбе будет ключевой [задачей для американской] национальной безопасности в предстоящие десятилетия".

"Если моя кандидатура будет утверждена, то мой подход к руководству ЦРУ будет формироваться четырьмя ключевыми и взаимосвязанными приоритетами: Китаем, технологиями, людьми (то есть развитием кадрового потенциала ведомства - прим. ТАСС) и партнерствами", - заявил Бернс на слушаниях по утверждению своей кандидатуры. По его словам, у Вашингтона и Пекина будут сферы, в которых двустороннее сотрудничество - в интересах обеих стран: от изменения климата до нераспространения. "И я очень хорошо понимаю, что Китай [председателя] Си Цзиньпина не лишен собственных проблем и слабостей. Тем не менее растет число областей, в которых Китай Си [Цзиньпина] является грозным авторитарным противником - методически укрепляя свои возможности по краже интеллектуальной собственности, подавлению собственного народа, запугиванию своих соседей, расширению своего глобального охвата и усилению влияния в американском обществе", - утверждает Бернс. "Партнерские отношения и союзы Америки - вот что отличает нашу страну от более одиноких крупных держав, таких как Китай и Россия", - полагает он.

Институты Конфуция

Бернс также заявил, что на месте руководства образовательных учреждений США закрыл бы действующие в стране Институты Конфуция, занимающиеся популяризацией китайского языка и культуры.

По его мнению, китайские культурные и образовательные программы в американских учебных заведениях, в том числе непосредственно Институты Конфуция, используются Пекином для продвижения своих интересов. "Конкретно этот вид иностранных операций по оказанию влияния представляет настоящий риск", - убежден он.

Бернсу был задан вопрос, рекомендует ли он американским учебным заведениям в таком случае закрыть Институты Конфуция. "Если бы я был руководителем колледжа или университета, где действует Институт Конфуция, то я, конечно же, сделал бы именно это", - ответил кандидат на пост главы ЦРУ.

В августе 2020 года при администрации бывшего президента республиканца Дональда Трампа Соединенные Штаты объявили "иностранными миссиями КНР" действующие на территории США Институты Конфуция. Как отмечалось в заявлении главы американской дипломатии, смысл присвоения Институтам Конфуция такого статуса заключался в том, чтобы дать американским работникам сферы образования и администрациям школ возможность принимать информированные решения в отношении правил функционирования этих центров. В МИД КНР эти действия Вашингтона расценили как акт демонизации культурного сотрудничества между странами.