Во Франции начинаются испытания новой вакцины от COVID-19

ПАРИЖ, 24 февраля. /ТАСС/. Французская компания биотехнологий Xenothera начала клинические испытания созданной ею вакцины от коронавируса. Об этом сообщила в среду газета Le Parisien . Вакцина получила название Xav-19.

Программа испытаний вакцины проходит по стандартам Polycor - одного из 15 видов оперативных клинических испытаний препаратов, одобренных медицинскими властями Франции. Испытание будет проведено в целом на базе 40 больниц страны при координации университетского госпиталя Нанта. Препарат будет опробован на 400 пациентах-добровольцах. В настоящее время в испытаниях участвуют 67 пациентов из 21 госпиталя.

Препарат основан на использовании поликлональных антител, полученных на основе антител свиней. Это видоизмененные, глико-инженерные гуманизированные антитела.

Испытания должны позволить определить с большой точностью и на основе статистических показателей уровень эффективности вакцины.

В случае, если это будет достигнуто, французское Национальное агентство безопасности медикаментов и товаров медицинского назначения (ANSM) может выдать разрешение на временное применение данной вакцины. Эта мера позволит не ждать, когда будет получено стандартное разрешение на ее продажу.

Глава компании Xenothera Одиль Дюво заверяет, что ее вакцина эффективна против различных штаммов коронавируса. Это обеспечивается благодаря тому, что она основана на поликлональных, а не моноклональных телах. "Моноклональное антитело может потерять всю свою эффективность в результате всего одной мутации вируса, тогда как поликлональные тела атакуют вирус различными способами", - пояснила эксперт. В настоящее время компания уже начала подготовку к массовому выпуску своей вакцины и обсуждает возможность ее закупки Министерством здравоохранения Франции.