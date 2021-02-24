Кандидат в главы ЦРУ пообещал уделить особое внимание расследованию "акустических атак"

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Кандидат на пост главы ЦРУ Уильям Бернс считает одной из приоритетных задач установление ответственных за так называемые акустические атаки на американских должностных лиц за рубежом.

"Если меня утвердят на пост директора ЦРУ, наивысшим приоритетом для меня будет забота о людях - о коллегах и их семьях. Я обещаю вам, что <...> чрезвычайно высоким приоритетом я сделаю выяснение того, кто несет ответственность за атаки, которые вы только что описали, а также обеспечение того, чтобы [мои] коллеги и их семьи получали должную [медицинскую] помощь", - сказал Бернс, выступая на проходящих в среду в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США слушаниях по рассмотрению его кандидатуры на указанную должность.

"Я просто вновь подчеркиваю свою приверженность <...> тому, чтобы сделать все возможное, если буду утвержден в качестве директора [ЦРУ], с целью выяснить, кто несет ответственность за эти атаки", - добавил позднее Бернс.

Предыдущая администрация США утверждала, что в результате некоего внешнего воздействия, названного в американской печати "акустическими атаками", в Гаване с ноября 2016 года пострадали более 40 американских дипломатов. Власти Соединенных Штатов возложили на Кубу ответственность за эти инциденты. В сентябре 2017 года США в свете произошедшего отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а затем потребовали от Кубы сократить на 15 человек численность ее дипломатической миссии в Вашингтоне.

Гавана неоднократно отвергала причастность к инцидентам с американскими дипломатами. В октябре 2017 года кубинские эксперты также заявляли, что США могли принять за "акустические атаки" стрекот сверчков или цикад.

Весной 2018 года в США появились сообщения о том, что сотрудник консульства в Гуанчжоу мог подвергнуться "акустической атаке", подобной тем, от которых ранее, с точки зрения вашингтонской администрации, пострадали американские дипломаты на Кубе. В свою очередь правительство КНР подчеркнуло тогда, что не обнаружило признаков "акустической атаки" на работника консульства.