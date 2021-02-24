Кандидат на пост главы ЦРУ заявил, что недооценка России всегда является ошибкой

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты ни в коем случае не должны недооценивать Россию. С таким предостережением в адрес американских властей выступил в среду выдвинутый президентом США Джо Байденом на пост директора ЦРУ Уильям Бернс.

"Я усвоил, что всегда является ошибкой недооценивать Россию при [президенте Владимире] Путине", - заявил Бернс на слушаниях, посвященных рассмотрению его кандидатуры, в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США.

Отнеся Россию к числу "во многом <...> закатывающихся держав", Бернс заявил, что под руководством нынешнего президента Москва может обладать такими же возможностями, "как восходящие державы вроде Китая". "Поэтому мы должны холодно и трезво смотреть на то, как могут проявляться эти угрозы", - заявил претендент на пост главы ключевого американского разведывательного ведомства.

"Россия при [президенте Владимире] Путине продолжает демонстрировать то, что закатывающиеся державы могут быть такими же подрывными, как и восходящие державы, и могут использовать для этого асимметричные инструменты, особенно киберинструменты, так что мы не можем позволить себе недооценивать их", - утверждал также Бернс.

"Я также усвоил, что твердость и последовательность имеют огромную важность, когда занимаешься этими угрозами, отвечаешь на них и сдерживаешь их. И очень важно работать по максимуму с союзниками и партнерами", - заявил он и добавил, что в Вашингтоне видят большую эффективность своей политики, когда в Москве видят "ответы не только со стороны Соединенных Штатов, но и европейских союзников". "Имеет смысл расширять круг стран, которые будут давать отпор [России]", - добавил экс-дипломат.

В случае утверждения его кандидатуры Сенатом Бернс станет первым бывшим кадровым дипломатом во главе ведомства в Лэнгли.

Разведка России и Китая

Бернс также заметил, что власти США должны внимательно следить за возможностями разведслужб России и Китая и не недооценивать их.

"Думаю, есть целый ряд разведслужб, особенно среди наших союзников и партнеров, которыми я восхищаюсь на протяжении многих лет. Конечно, британская разведка, французская, полагаю, являются нашими важнейшими партнерами. Безусловно, израильская разведка, которую я знаю долгие годы", - сказал он.

"Мне кажется, есть что-то, чему мы можем научиться у этих разведслужб. Мы также должны уделять пристальное внимания возможностям наших соперников. Будь то российская разведка или же китайская. [Нельзя] их недооценивать. Они вкладывают много усилий в технологическое развитие. Мы также видим это со стороны, знаете, более мелких противоборствующих разведслужб, будь то иранцы или другие. Так что важно не недооценивать их возможности и учиться там, где мы можем", - продолжил Бернс.

Будущее отношений

В заключение экс-дипломат спрогнозировал, что отношения России и США будут оставаться в перспективе исключительно недружественными, развиваться в диапазоне между острой конкуренцией и открытой враждебностью.

"<...> Нет замены твердости и последовательности, а также трезвому взгляду на вещи, поскольку реальность, как я считаю, заключается в плане политики США и американо-российских отношений в следующем: до тех пор пока Владимир Путин является лидером России, мы будем действовать в рамках достаточно узкого спектра возможностей - от очень острой конкуренции до весьма неприятно враждебных [отношений]", - утверждал Бернс.