Вакцинация с использованием "Спутника V" началась в Мехико

МЕХИКО, 24 февраля. /ТАСС/. Власти столицы Мексики в среду приступили к вакцинации пожилого населения с использованием разработанного в РФ препарата "Спутник V". Его первая партия прибыла в латиноамериканскую страну в понедельник поздно вечером.

"Вакцинация началась в шести [профильных] центрах в округах Истакалько, Сочимилько и Тлауак", - написала в своем Twitter мэр Мехико Клаудия Шейнбаум. Этот этап прививочной кампании будет идти до 5 марта, в ходе него власти будут задействовать специальные бригады для оказания помощи маломобильному населению.

Правительство Мексики намерено привить 15,7 млн представителей старшей возрастной группы к середине апреля. Ожидается, что это позволит сократить смертность от COVID-19 в стране на 80%.

Согласно примерным оценкам Минздрава, с конца февраля 2020 года коронавирусом в стране заразились свыше 2,24 млн человек, умерли почти 182 тыс. заболевших. Выздоровели порядка 1,6 млн инфицированных пациентов. Эпидемическая обстановка в Мексике стабильно улучшается на протяжении последних недель. Загрузка больниц в среднем по республике снизилась до 32%.