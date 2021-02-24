Украина предъявила обвинения главам Совмина и Госсовета Крыма

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Украинская прокуратура предъявила обвинения главам Совмина и Госсовета Крыма в нарушении законов и обычаев войны. Об этом сообщил в среду руководитель "прокуратуры АР Крым и города Севастополя" (подразделение офиса генерального прокурора Украины) Игорь Поночовный.

"Сообщено о подозрениях оккупационным "Председателю Совета министров Республики Крым" и "Председателю государственной Рады Республики Крым" в совершении широкомасштабного и систематического присвоения общественного имущества, которое находится на территории оккупированного полуострова, по ч. 1 ст. 438 УК Украины ("Нарушение законов и обычаев войны"). Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 12 лет", - написал Поночовный в Facebook, не уточнив процедуру предъявления обвинений.

Следствие не называет фамилии обвиняемых, однако в 2014 году данные должности в руководстве Республики Крым занимали Сергей Аксенов и Владимир Константинов.

По словам Поночовного, досудебным расследованием установлено, что подозреваемые "приняли ряд незаконных решений по национализации государственного имущества", находящегося, по мнению Киева, в госсобственности Украины. "К такому имуществу относится государственный концерн "Массандра", "Международный детский центр Артек" и государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз", - отмечается в сообщении.