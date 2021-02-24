ЕС к 5 марта может завершить процедуру введения новых санкций против РФ из-за Навального

БРЮССЕЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Евросоюз к 5 марта может завершить процедуру введения новых санкций в отношении России из-за приговора Алексею Навальному. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС.

"Сейчас идет активная работа над санкциями. Процесс, как ожидается, завершится максимум к 5 марта, и санкции вступят в силу", - пояснил он.

Как сообщило ранее агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе, министры иностранных дел ЕС согласовали решение о введении дополнительных индивидуальных санкций против руководителей ряда российских силовых структур. По его информации, в черный список предложено внести главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина, главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова, генпрокурора Игоря Краснова и командующего Росгвардией Виктора Золотова. Всем российским силовикам хотят на год запретить въезд в страны ЕС, им также будет запрещено держать деньги в банках в ЕС.

Как заявил в понедельник по итогам заседания Совета ЕС верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, министры иностранных дел 27 стран Евросоюза приняли политическое решение ввести новые санкции в отношении лиц, которые, по мнению сообщества, ответственны за приговор Навальному. По его словам, санкции будут впервые введены в рамках санкционного механизма по нарушению прав человека.

15 октября Евросоюз уже включил в санкционный список по инциденту с Навальным директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко, начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина, заместителей министра обороны РФ Алексея Криворучко и Павла Попова, а также полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.