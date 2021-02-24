Псаки сообщила, что Байден ждет завершения оценки разведкой США шагов со стороны России

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Новая американская администрация во главе с президентом Джо Байденом будет принимать решения о выстраивании отношений с Россией после завершения оценки разведкой США ряда шагов, которые Москва, по мнению Вашингтона, сделала в последние годы. Об этом заявила в среду на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ее попросили прокомментировать высказывания президента России Владимира Путина о необходимости "удвоить усилия" по отражению действий тех стран, которые пытаются подорвать позиции Москвы. Вероятно, имелось в виду заявление Путина на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) о том, что налицо попытки других стран проводить политику сдерживания России. У Псаки поинтересовались, нарастает ли, по мнению Белого дома, напряженность в российско-американских отношениях.

Прямого ответа на этот вопрос официальный представитель Байдена не дала. "Мы считаем, что, безусловно, за последние несколько лет Владимиром Путиным и должностными лицами Кремля было сделано больше вызывающих обеспокоенность шагов, как говорил президент [Байден после инаугурации], а также во время избирательной кампании. Поэтому он (Байден) поручил своей команде, отвечающей за национальную безопасность, начать процесс изучения не только сообщений о хакерских атаках в ходе [американских] выборов 2020 года, но и [предполагаемых] денежных вознаграждений за наших военнослужащих [в Афганистане], <...>, конечно, хакерской атаки [в США через программное обеспечение] SolarWinds, бросить на это внимательный взгляд, чтобы у нас (нынешней вашингтонской администрации - прим. ТАСС) была собственная оценка", - заявила Псаки.

"Мы даем этому процессу возможность завершиться, - отметила пресс-секретарь. - Как я сказала вчера, для его завершения потребуются недели, а не месяцы". "И у нас будет [затем] больше деталей насчет ответа [США]", - сказала представитель Белого дома. "Как вы знаете, президент [Байден] беседовал с президентом Путиным лишь порядка двух недель назад и не тушевался при выражении своей обеспокоенности по поводу действий его правительства", - добавила Псаки.

Путин указал на заседании коллегии ФСБ, что речь идет "не о естественной для международных отношений конкуренции, а именно о последовательной и весьма агрессивной линии, направленной на то, чтобы сорвать" развитие России, затормозить его, "создать проблемы по внешнему периметру, спровоцировать внутреннюю нестабильность, подорвать ценности, которые объединяют российской общество, и в конечном итоге ослабить Россию" и поставить ее под внешний контроль.