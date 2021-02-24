Экспресс-тест на определение штаммов коронавируса создали в Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 февраля. /ТАСС/. Исследователи научно-исследовательского объединения имени Освалдо Круза при Минздраве Бразилии разработали ПЦР-тест, позволяющий не только определить наличие в организме человека коронавирусной инфекции нового типа, но и распознать штамм, вызвавший заболевание. Об этом сообщает в среду портал G1 .

В частности, с его помощью можно диагностировать инфицирование бразильским, британским или южноафриканским штаммами, а также другими мутациями. "Этот инновационный продукт был разработан нашей лабораторией. Есть другие похожие протоколы [исследований], что позволяет нам быть уверенными в результате", - приводит портал слова одного из членов команды ученых Фелипе Навеку.

Исследования, участие в которых приняли 500 человек, начались в середине февраля. У 70% испытуемых выявлена мутация P.1 нового коронавируса - одна из разновидностей бразильского штамма.

Одними из первых новые тесты получат лаборатории штатов Амазонас, Мату-Гросу-ду-Сул, Сеара, Рио-де-Жанейро, Рондония и Рорайма, отмечает портал. По данным Минздрава, на данный момент в стране идентифицировано 204 пациента, заразившихся бразильским штаммом коронавируса.

Впервые о выявлении новой мутации коронавируса в Бразилии стало известно в конце декабря прошлого года. Предполагается, что она могла возникнуть в штате Рио-де-Жанейро. По информации британских экспертов, существует два разных типа бразильской разновидности вируса.

С распространением бразильского штамма связывают значительное ухудшение санитарно-эпидемической ситуации в штате Амазонас. В начале января регион столкнулся с резким ростом числа госпитализаций пациентов с коронавирусом, многие из которых обращались в медучреждения со значительными осложнениями, требовавшими помещения в отделения интенсивной терапии. Впоследствии в регионе возник дефицит медицинского кислорода, который власти были вынуждены компенсировать за счет поставок из других регионов и соседней Венесуэлы.