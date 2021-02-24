В США заявили, что не предпринимают мер для ослабления санкций в отношении Ирана

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов не предпринимают каких-либо мер для отмены или ослабления санкций в отношении Ирана. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в среду на регулярном брифинге.

"Иран далек от соблюдения [ядерной сделки], как вы знаете <...>. Президент [США Джо Байден] ясно дал понять, что если Иран вернется к полному соблюдению своих обязательств [в рамках договора], мы сделаем то же самое и, конечно, потом будем использовать это как платформу для создания более длительного и прочного соглашения, включающего решение [вопроса] баллистических ракет и многих [других] <...>. Однако мы не на этом этапе. Мы находимся на том этапе, [когда] США выразили открытость к [принятию] приглашения к дипломатическому разговору. <...> Мы не предпринимали каких-либо мер для отмены санкций или <...> ослабления санкций <...>. Мы ждем, <...> каким будет ответ Ирана на приглашение европейцев", - сказала она.

18 февраля глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты готовы принять участие в переговорах с Ираном и другими участниками в формате "5+1" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) по иранской ядерной программе по приглашению Евросоюза. По данным Reuters, представитель ЕС ранее заявлял о том, что Брюссель готов провести встречу участников в таком формате.

Как заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, США не имеют права присутствовать на переговорах участников соглашения по ядерной сделке, пока не отменят санкции в отношении Тегерана.