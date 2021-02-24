МИД Венесуэлы вручил ноты протеста дипломатам Испании, Нидерландов, Франции и ФРГ

БОГОТА, 24 февраля. /ТАСС/. МИД Венесуэлы в ответ на введенные Евросоюзом санкции против Каракаса вручил ноты протеста представителям посольств Испании, Нидерландов, Франции и ФРГ. Об этом в среду сообщил глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

"У нас состоялась с ними (дипломатами указанных стран) встреча, на которой им были вручены <...> ноты протеста", - заявил Арреаса, выступление которого транслировалось телеканалом Telesur. Министр отметил, что власти Испании, Нидерландов, Франции и ФРГ являются инициаторами введения ограничительных мер в отношении Венесуэлы.

Ранее власти Боливарианской Республики объявили персоной нон грата посла ЕС в республике Исабель Брильанте Педросу. Она должна покинуть страну в течение 72 часов.

В понедельник Евросоюз расширил санкции против венесуэльских госслужащих. В черный список вошли еще 18 человек, в том числе председатель венесуэльского Национального избирательного совета (НИС) Индира Альфонсо, вице-председатель НИС Леонардо Моралес, глава Стратегического оперативного командования Вооруженных сил Венесуэлы адмирал Ремихио Себальос Ичасо, а также члены Национальной ассамблеи и судьи. Таким образом, всего в санкционный список Евросоюза по Венесуэле входят 55 физических лиц.