Джонсон пригласил главу ВТО на саммит G7

ЛОНДОН, 24 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригласил назначенного генерального директора Всемирной организации торговли (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалу на саммит Группы семи (G7), который пройдет в июне этого года в английском Корнуолле. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду канцелярией Джонсона по итогам его первого телефонного разговора с недавно утвержденной главой ВТО.

"Премьер-министр надеется на тесное сотрудничество с Оконджо-Ивеалой в ближайшие месяцы и будет рад принять ее в Корнуолле на июньском саммите G7", - отмечается в сообщении.

"Они обсудили международное развертывание вакцин [от коронавируса] и барьеры в торговле, которые могут помешать глобальным ответам на пандемию. Они также говорили о возможностях, которые представляет "зеленое" восстановление экономики после [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19, и премьер-министр приветствовал ее поддержку COP-26 (Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в ноябре в Шотландии)", - заметили на Даунинг-стрит, 10. Джонсон также отметил "важность сильной ВТО в сегодняшней глобализированной экономике".

Саммит G7 в традиционном формате Великобритания намерена провести с 11 по 13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл. В нем примут участие лидеры неформального объединения наиболее экономически развитых стран мира (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии), а также глава Евросовета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и специально приглашенные в этом году руководители Австралии, Индии и Южной Кореи.

15 февраля на внеочередном заседании Генсовета ВТО члены организации пришли к консенсусу по кандидатуре нового генерального директора ВТО. Ей стала представительница Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала, официально она вступит в должность 1 марта. Пост гендиректора оставался вакантным с 31 августа прошлого года, когда его покинул до истечения срока полномочий прежний глава организации Роберту Азеведу.