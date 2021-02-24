Госдеп: терпение США в вопросе переговоров по ядерной программе Ирана имеет границы

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Терпение Соединенных Штатов в вопросе переговоров по ядерной программе Ирана имеет границы, однако Вашингтон рассчитывает на дипломатическое решение данного вопроса. Об этом заявил в среду на регулярном брифинге для журналистов глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Наше терпение не безгранично, но мы считаем, <..> что наиболее эффективный способ убедиться в том, что Иран никогда не получит ядерное оружие, - это дипломатия. И именно этим мы сейчас заняты", - сказал он.

Прайс подчеркнул, что США по-прежнему готовы принять участие в переговорах с Ираном и другими участниками в формате "5+1" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) по приглашению Евросоюза. Ранее в ЕС заявляли, что Брюссель готов провести встречу участников в таком формате.

При этом все конкретные детали возможных договоренностей с Тегераном, по его словам, нужно обсуждать лишь на самих переговорах. "Вопросы о конкретных деталях того, что может обсуждаться, - все это мы вместе с партнерами хотим обсуждать в контексте того предложения, которое мы сделали: принять участие в дискуссиях с Ираном в контексте "5+1", - отметил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Прайса также спросили, поддерживает ли он размораживание иранских активов, в том числе, Южной Кореей. Ранее в заявлении пресс-службы иранского внешнеполитического ведомства сообщалось, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф и его коллега из Южной Кореи Чон Ый Ён обсудили в среду по телефону вопросы замороженных иранских активов и задержанного Тегераном танкера. При этом Зариф выразил надежду на то, что "Южная Корея в ближайшее время предоставит доступ к финансовым активам Центробанка Ирана".

По словам представителя Госдепартамента, власти Южной Кореи дали понять, что размораживание будет возможно лишь после консультаций с Вашингтоном. При этом, по его словам, Госдепартаменту "пока что нечего объявить" по этому поводу. "Мы продолжаем консультации с Южной Кореей", - сказал он, подчеркнув также, что "Южная Корея играет ключевую роль в обеспечении выполнения санкций".