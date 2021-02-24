Австрия предлагает ЕС ввести "зеленый паспорт" для привитых и сдавших тест на коронавирус

ВЕНА, 24 февраля. /ТАСС/. Австрия предлагает ввести в Европе "зеленый паспорт" для лиц, привитых от нового коронавируса, переболевших коронавирусной инфекцией или сдавших актуальный отрицательный тест. Документ должен позволить свободно передвигаться в Европейском союзе, заявил в среду австрийский канцлер Себастьян Курц.

По его словам, предлагаемый документ должен позволить свободно путешествовать по Европе, посещать культурные мероприятия, рестораны или останавливаться в отелях. "Для этого потребуется "зеленый паспорт" для каждого, кто или привился, или был заражен коронавирусом и обладает иммунитетом, или же сдал новый тест, - сказал канцлер на видеозаписи у себя в Twitter. - Аналогичная система есть в Израиле, поэтому я ожидаю, что мы реализуем это в Европе".

"Завтра я на Совете ЕС внесу это предложение, уже переговорил со многими коллегами, которые поддержат этот план. Конкретно это представляет из себя цифровое решение, то есть у каждого должна быть возможность удостоверить личность со смартфона, таким образом жить относительно нормально", - объявил Курц.

Если это предложение не будет поддержано на уровне ЕС, Курц обещал реализовать его в Австрии и предложить принять в нем участие соседние страны. Канцлер также добавил, что считает реалистичным возвращение к нормальной жизни в условиях пандемии этим летом.

Видеоконференция глав государств и правительств стран ЕС запланирована на четверг для обсуждения борьбы с пандемией и вопроса закупок вакцин от нового коронавируса.