Байден продлил режим чрезвычайной ситуации в США в связи с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден продлил режим чрезвычайной ситуации, введенный его предшественником Дональдом Трампом в связи с распространением в стране нового коронавируса.

"13 марта 2020 года президент объявил чрезвычайную ситуацию в стране в связи с пандемией COVID-19. Пандемия продолжает создавать значительный риск для общественного здравоохранения и безопасности страны, - говорится в распространенном в среду пресс-службой Белого дома указе. - По этой причине режим чрезвычайной ситуации должен продолжаться после 1 марта 2021 года".

Срок продления режима ЧС не уточняется.

Как отметил Байден, в связи с тем, что от последствий нового коронавируса в США умерли более 500 тыс. человек, "крайне важно продолжать бороться и реагировать на COVID-19 с задействованием всех возможностей федерального правительства".

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено почти 28,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 503,7 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.