КАИР, 24 февраля. /ТАСС/. Египет планирует заказать у России 10 млн доз вакцины "Спутник V" только на начальном этапе. Об этом сообщило в среду Управление по лекарственным средствам страны, передает информационный портал Al-Dustour. Ранее было объявлено о том, что российская вакцина была зарегистрирована в Египте для экстренного применения.

"В настоящее время прорабатывается соглашение о поставке необходимого количества вакцины, которое на первоначальном этапе оценивается в 10 млн доз", - отметили в управлении.

Как сообщила в среду пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций, "Египет, самая населенная страна на Ближнем Востоке, в которой проживают более 100 млн человек, стал 35-м государством в мире, одобрившим применение вакцины "Спутник V".

Посольство России в Каире приветствовало решение Каира зарегистрировать российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" для использования на территории страны. "Данный шаг открывает дорогу для поставок первоклассного препарата в Египет и будет способствовать расширению двустороннего взаимодействия в борьбе с пандемией, - говорится в обнародованном диппредставительством коммюнике. - Благодарим египетских партнеров за доверие и надеемся внести посильный вклад в защиту населения дружественной России страны от коронавирусной инфекции. Надеемся, что в дальнейшем удастся расширить границы взаимовыгодного партнерства в области здравоохранения и локализовать производство российских противокоронавирусных средств в Египте".

Египетское правительство тем временем сообщило в среду, что массовая вакцинация населения страны начнется в марте. К настоящему времени завершается прививочная кампания от нового коронавируса среди врачей и людей с хроническими заболеваниями.

Сейчас в Египте зарегистрировано уже четыре вакцины. Помимо "Спутника V", это AstraZeneca (AZD 1222), Sinopharm и AstraZeneca, все они прошли необходимое лабораторное тестирование в Управлении по лекарственным средствам на предмет безопасности, качества и эффективности.