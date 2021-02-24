В Раду внесли законопроект об уголовном наказании за отрицание агрессии против Украины

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Законопроект об установлении уголовной ответственности "за коллаборационную деятельность", под которой в Киеве понимают отрицание агрессии против Украины или оккупации ее территории, зарегистрирован в Верховной раде. Об этом в среду следует из данных электронной системы украинского парламента.

На сайте Рады пока нет текста и пояснительной записки к законопроекту. Вместе с тем его содержание раскрыла заместитель председателя президентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, которая стала одним из авторов документа. "Коллаборантами будут считаться граждане, которые отрицали осуществление вооруженной агрессии против Украины и оккупацию ее территорий или публично призывали к поддержке агрессора, сотрудничеству с оккупантами", - написала она в среду на странице в Facebook. При этом депутат подчеркнула, что в контексте о враждебных действиях против Украины речь идет о роли России.

Она уточнила, что нарушителям новых норм закона грозит лишение права занимать определенные должности или заниматься некоторыми родами деятельности сроком от 10 до 15 лет. Кроме того, "за пропаганду в учебных заведениях, а также действия, направленные на внедрение образовательных стандартов государства-агрессора (на Украине это определение решением парламента закреплено за Россией - прим. ТАСС), предусмотрены исправительные работы до двух лет или арест до шести месяцев, или заключение до трех лет". За добровольное исполнение должностных обязанностей, продолжила депутат, связанных с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в органах на неподконтрольных Киеву территориях будет предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

По словам Кравчук, проект закона устанавливает дополнительные правовые основания для ликвидации политических партий, общественных, благотворительных или религиозных организаций, профессиональных союзов и общественных формирований, уполномоченные лица которых сотрудничали с Россией.