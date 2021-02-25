Лидеры 27 стран Евросоюза обсудят на саммите пандемию и вопросы безопасности

БРЮССЕЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Пандемия станет главной темой экстренного двухдневного саммита глав государств и правительств Евросоюза, который открывается в четверг и пройдет в формате видеоконференции. Лидеры стран Евросоюза намерены обсудить связанные с процессом вакцинации проблемы, создание COVID-сертификатов, а также существующие меры по ограничению свободного передвижения граждан сообщества и возникающие на их фоне экономические сложности, сообщил накануне журналистам в Брюсселе представитель ЕС.

Второй день саммита будет посвящен вопросам обороны и безопасности Евросоюза. В частности, к участию в заседании приглашен генсек НАТО Йенс Столтенберг, с которым главы государств и правительств планируют обсудить отношения между сообществом и альянсом.

Это будет вторая по счету видеоконференция лидеров 27 стран ЕС в этом году. Первая прошла в конце января и была полностью посвящена пандемии.

Сложности пандемии

В пригласительном письме лидерам 27 стран глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что борьба с пандемией осложняется из-за появления новых вариантов вируса и "необходимости найти правильный баланс между ограничениями [на передвижения] и плавным функционированием единого рынка".

По его словам, приоритетной темой видеоконференции станет ускорение процесса вакцинации в ЕС. "Это означает ускорение процесса одобрения вакцин, а также их производства и доставки. Это потребует, например, поиска решений для объединения производителей по всем цепочкам поставок с целью расширения производства в ЕС", - пояснил Мишель.

Как сообщил журналистам представитель ЕС, среди прочего в четверг будет обсуждаться контроль на границах Евросоюза, который мешает функционированию единого рынка, создавая тем самым дополнительные экономические проблемы. В настоящее время несколько стран ЕС, например Бельгия и Германия, закрыли свои границы даже для граждан других европейских государств. Цель Брюсселя, в частности, на предстоящем саммите - добиться того, чтобы меры по ограничению на поездки внутри ЕС принимались странами - членами сообщества "скоординированно и пропорционально".

Наконец, лидеры ЕС намерены продолжить обсуждение вопроса создания сертификатов вакцинации. По словам представителя ЕС, в настоящее время идет техническая работа над созданием такого документа, однако это длительный процесс. "Предстоит решать вопрос о том, как использовать этот сертификат. В настоящее время нам не хватает информации, например о том, будет ли человек носителем вируса после получения вакцины?", - пояснил дипломат.

Безопасность и оборона

В пятницу, как отметил Мишель, к участникам саммита присоединится Столтенберг, а затем они обсудят, как повысить "коллективный потенциал реагирования на вызовы и угрозы безопасности". Как ожидается, лидеры ЕС и генсек НАТО воспользуются возможностью, чтобы обсудить и решить вопрос совместного приглашения в Брюссель нового президента США Джо Байдена - для проведения саммитов ЕС - США и НАТО - США. И сообщество, и альянс не раз говорили о том, что намерены сделать это в первой половине года, однако до сих пор официального приглашения не было.

После обмена мнениями с генсеком НАТО, по словам Мишеля, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель проинформирует лидеров о текущей работе над так называемым стратегическим компасом - инициативой, направленной на развитие стратегической автономии Евросоюза.

Мишель также хотел бы, чтобы участники переговоров "уделили некоторое время кибератакам и гибридным угрозам".