Спикер парламента Молдавии рассказала, что может обеспечить стабильность страны

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Формирование нового правительства, а не досрочные парламентские выборы, обеспечит стабильность Молдавии. Об этом в среду в беседе с корреспондентом ТАСС заявила председатель парламента республики Зинаида Гречаный, находящаяся в Москве в рабочей поездке по приглашению посольства Молдавии в России.

"Поскольку в Молдове парламентское большинство выдвинуло на пост премьер-министра [экс-главу Минфина Мариану Дурлештяну], президент [Майя Санду] обязана назначить этого кандидата, чтобы сформировать правительство", - подчеркнула Гречаный. По ее словам, для стабилизации положения в республике, где сложная пандемическая и экономическая ситуация, "необходимо просто создать правительство, которое возьмет дела в свои руки и будет работать, потому что людям надо предоставить социальное обеспечение, экономике дать возможность развиваться, чтобы мы [Молдавия] могли и производить, и экспортировать".

Уже после утверждения правительства "можно будет думать о какой-то другой политической ситуации, назначить досрочные парламентские выборы", сказала спикер. Впрочем, она не считает обязательным проведение досрочных выборов в парламент.

"Стоит ли сейчас тратить деньги на внеочередные, досрочные парламентские выборы для того, чтобы удовлетворить чьи-то политические амбиции? - сказала Гречаный. - Но это решит парламент, мы все же парламентская республика". В этой связи она напомнила, что очередные парламентские выборы должны состояться в Молдавии в 2023 году.

Гречаный отметила неправомерность решения президента Санду повторно выдвинуть на пост премьера кандидатуру Натальи Гаврилицы. "Вчера было заседание Конституционного суда, который признал неконституционным декрет президента, которым она второй раз выдвинула того же самого кандидата в премьеры, получившего при первой попытке ноль голосов. Парламентское большинство выдвинуло своего кандидата, за которого подписались 54 депутата из 101", - сказала спикер. "Посмотрим, какие дальше будут действия президента республики", - добавила она.

Внутриполитический кризис

Конституционный суд Молдавии во вторник призвал Санду возобновить консультации с парламентскими фракциями по вопросу формирования правительства. Роспуск парламента поддерживает также Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ), однако предлагает сформировать переходное правительство и после этого идти на досрочные выборы.

Чтобы дать возможность переформатировать кабинет министров и парламент, на чем в ходе акций протеста настаивали сторонники Санду, в декабре в отставку ушел представлявший ПСРМ премьер-министр Ион Кику. Ранее ПСРМ сформировала парламентское большинство с партией "Шор" и группой "Про Молдова", потребовав от Санду выдвинуть на пост премьер-министра кандидатуру Дурлештяну.

Согласно Конституции Молдавии, у парламента есть две попытки утвердить правительство, после провала которых президент вправе инициировать роспуск законодательного органа. Роспуск парламента также возможен, если депутаты три месяца не будут выполнять законотворческие функции.