В Сенате заявили, что контроль над вооружениями может привести к сотрудничеству РФ и США

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Взаимодействие в сфере контроля над вооружениями потенциально способно привести к расширению масштабов сотрудничества России и США, и Вашингтону не следует заранее исключать вариант налаживания с Москвой совместной конструктивной работы. Такую позицию изложил в среду на интернет-брифинге для журналистов, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС, руководитель комитета по делам вооруженных сил (ВС) Сената Конгресса США Джек Рид, представляющий правящую Демократическую партию.

Комментируя отношения России и США, он в первую очередь приветствовал недавнее решение новой вашингтонской администрации во главе с президентом Джо Байденом дать согласие на продление на максимально возможные пять лет российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

"Прежде всего администрация Байдена поступила надлежащим образом, продлив на пять лет Новый ДСНВ (так в США принято называть упомянутый договор - прим. ТАСС). Без этого продления мы бы впервые <...> оказались без крупного соглашения в сфере контроля над вооружениями. И как в содержательном, так и в символическом плане это могло бы стать критической ошибкой", - отметил влиятельный американский законодатель.

С его точки зрения, теперь России, США и КНР следует вести переговоры о перспективах дальнейшего сокращения арсеналов ядерного оружия и контроля над ним. "Затем, я надеюсь, мы возродим наши дискуссии о ядерных вооружениях. Полагаю, что в этом существенную <...> ставку должны иметь и Россия, и Китай, который нам теперь следует в данный вопрос включать", - сказал Рид, представляющий в Сенате штат Род-Айленд.

В интересах всего мира

"Мы не хотим, - констатировал сенатор, - видеть распространения [атомного оружия], и мы не хотим оказаться в ситуации, при которой существует опасность какого-то случайного запуска [ядерного боезаряда] и так далее". "Эти переговоры следует вести, поскольку они отвечают общим интересам трех стран и всего мира. Надеюсь, что по этому вопросу мы начнем настоящий диалог", - подчеркнул председатель комитета по делам ВС верхней палаты Конгресса.

Одновременно он подверг резкой критике Москву за ситуацию вокруг Алексея Навального, осудил обстоятельства воссоединения Крыма с Россией, напомнил об американской логике применения многочисленных санкций.

"Так что нас [Россию и США] раскалывает много вопросов. Но, как я сказал, один, который, как мне кажется, должен <...> нас объединять, заключается во взаимной заинтересованности в контроле над вооружениями", - продолжал Рид. "Это, - прогнозировал авторитетный сенатор, - может привести к дальнейшим сферам, по которым мы сможем сотрудничать".

"Не считаю, что мы должны исключать сотрудничество. Однако я не думаю, что мы [американские власти] можем игнорировать некоторое поведение российского правительства в последние годы", - добавил законодатель.

Рид не дал прямого ответа на вопрос о том, могло ли бы, по его оценке, восстановление межпарламентских контактов России и США содействовать созданию какой-то "страховочной сетки", призванной помочь двум странам избежать дальнейшего ухудшения двусторонних связей и фактического скатывания к новой холодной войне.