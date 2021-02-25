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Президент Армении уволил замначальника Генштаба после критики Пашиняна

Ранее Тиран Хачатрян назвал "несерьезными" слова премьер-министра об "Искандерах"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH/POOL
Описание
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH/POOL

ЕРЕВАН, 25 февраля. /ТАСС/. Армянский президент Армен Саркисян по предложению премьер-министра Никола Пашиняна уволил первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении Тирана Хачатряна. Ранее он поставил под сомнение заявление главы кабинета министров о якобы имевшей место неэффективности оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер".

"На основании предложения премьер-министра освободить первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении Тирана Хачатряна от занимаемой должности", - говорится в опубликованном на сайте главы государства документе.

Хачатрян, который в ходе военных действий в Нагорном Карабахе был удостоен звания Национального героя Армении, в интервью одному из информационных порталов страны назвал "несерьезными" слова Пашиняна об "Искандерах". Во вторник вечером премьер-министр в интервью местному порталу 1in.am прокомментировал заявление экс-президента Сержа Саргсяна, что армянская сторона должна была использовать ракеты "Искандер" в первые дни военных действий в Карабахе. В частности, он предложил ответить Саргсяну, почему "выпущенные ракеты "Искандера" не взорвались или взорвались лишь на 10%". На уточняющий вопрос журналиста, бывает ли такое, премьер-министр Армении ответил: "Не знаю".

Теги
АрменияСаркисян, Армен ВардановичПашинян, Никол Воваевич
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