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Пандемия COVID-19

Байден отменил указ Трампа о запрете въезда в США для некоторых категорий иностранцев

В Белом доме заявили, что приостановление въезда для иммигрантов, представляющих риск для рынка труда в ходе экономического восстановления от последствий вспышки коронавируса, "вредит США"
Президент США Джо Байден AP Photo/Evan Vucci
Описание
Президент США Джо Байден
© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден отменил в среду указ своего предшественника Дональда Трампа об ограничении въезда на американскую территорию для ряда категорий иностранных граждан. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы Белого дома.

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"Приостановление въезда от 22 апреля 2022 года [для иммигрантов, представляющих риск для рынка труда в США в ходе экономического восстановления от последствий вспышки коронавируса], <...> не отвечает интересам США. Наоборот, это вредит США, - отмечается в тексте. - Соответствующие решения отменяются".

Трамп 22 апреля 2020 года подписал указ о 60-дневном запрете на иммиграцию в страну для ряда категорий из-за негативных экономических последствий распространения коронавирусной инфекции. Действие указа неоднократно продлевалось.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдПандемия COVID-19
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