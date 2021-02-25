CNN: в ЦРУ создали рабочую группу по расследованию "акустических атак" на дипломатов США

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) создало рабочую группу с целью расследования так называемых акустических атак на американских должностных лиц за рубежом. Об этом сообщила в среду со ссылкой на американский правительственный источник телекомпания CNN.

По ее информации, американское разведывательное сообщество "на протяжении десятилетий" изучало так называемые акустические атаки. При этом новая группа специалистов, впервые созданная в конце 2020 года на базе ЦРУ, занимается анализом всего скопившегося массива данных, относящихся к этим инцидентам, которые, по мнению американских властей, в разное время имели место в Китае и на Кубе. Телекомпания подчеркивает, что в рамках усилий рабочей группы американские должностные лица, якобы подвергшиеся атакам, получают помощь врачей, специалистов по кадрам, безопасности частных данных и гражданских свобод, а также экспертов в области контрразведки.

CNN подчеркивает также, что эта рабочая группа будет играть "ключевую роль" в усилиях ЦРУ по установлению ответственных за так называемые акустические атаки. Ранее кандидат на пост главы ЦРУ Уильям Бернс заявил в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США на слушаниях по рассмотрению его кандидатуры на указанную должность, что считает эту задачу одной из приоритетных.

Предыдущая администрация США утверждала, что в результате некоего внешнего воздействия, названного в американской печати "акустическими атаками", в Гаване с ноября 2016 года пострадали более 40 американских дипломатов. Власти Соединенных Штатов возложили на Кубу ответственность за эти инциденты. В сентябре 2017 года США в свете произошедшего отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а затем потребовали от Кубы сократить на 15 человек численность ее дипломатической миссии в Вашингтоне.

Гавана неоднократно отвергала причастность к инцидентам с американскими дипломатами. В октябре 2017 года кубинские эксперты также заявляли, что США могли принять за "акустические атаки" стрекот сверчков или цикад.

Весной 2018 года в США появились сообщения о том, что сотрудник консульства в Гуанчжоу мог подвергнуться "акустической атаке", подобной тем, от которых ранее, с точки зрения вашингтонской администрации, пострадали американские дипломаты на Кубе. В свою очередь правительство КНР подчеркнуло тогда, что не обнаружило признаков "акустической атаки" на работника консульства.