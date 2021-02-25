Харрис в онлайн-режиме привела к присяге нового главу Минсельхоза США

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис привела в среду к присяге нового министра сельского хозяйства Тома Вилсака. Церемония прошла в видеоформате, до этого подобные процедуры проходили очно.

Кандидатуру Вилсака во вторник большинством голосов утвердил Сенат Конгресса (92 голоса против семи).

На прошедших ранее в профильном комитете Сената слушаниях на протяжении двух сроков занимавший пост губернатора штата Айова (1999-2007) Вилсак заявил, что намерен использовать средства министерства для поддержки усилий фермеров по борьбе с изменением климата. Администрация 45-го президента США Дональда Трампа направляла миллиарды долларов фермерам в качестве помощи для покрытия потерь от торговой войны с Китаем.

Вилсак столкнется с проблемами в мясной промышленности. Так, весной прошлого года в связи с распространением нового коронавируса временно закрылись несколько скотобоен, что привело к росту цен на мясо и нехватке определенных продуктов. "Мы обнаружили, что, когда одно или два перерабатывающих предприятия закрываются во время COVID-19, это создает хаос на рынке, - отметил на слушаниях Вилсак. - Мы не можем себе этого позволить".

Только к сентябрю прошлого года американским мясокомбинатам удалось нарастить обороты после вынужденного простоя и цены на мясную продукцию в стране начали снижаться. При этом экспорт американской мясной продукции замедлился.