В Пентагоне считают, что Россия остается угрозой существования США и их союзников в Европе

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Россия, несмотря на введенные против нее экономические санкции, остается угрозой существования для США и их европейских союзников. С таким утверждением выступил в среду глава Европейского командования ВС США генерал Тод Уолтерс на форуме ассоциации ВВС.

"Мы живем во время конкуренции великих держав. Победа сейчас гарантирует, что конкуренция великих держав не перерастет в глобальную войну, - считает он. - <...> Несмотря на сохраняющиеся экономические санкции, Россия проводит дестабилизирующие и злонамеренные действия в мире, при этом многие действия происходят рядом с Европой". Уолтерс затем перечислил набор стандартных обвинений в отношении российской стороны. Москва, в частности, по его мнению, пытается "разделить и ослабить партнеров и союзников США".

"Россия остается постоянной угрозой существования для США и наших европейских союзников", - приводит его высказывания пресс-служба Пентагона.

Вместе с тем генерал считает, что Россия и Китай "продолжают милитаризацию Арктики" и пытаются создать экономический плацдарм для регионального влияния.

Россия неоднократно отмечала конфронтационность идеи США о соперничестве великих держав и призывала отказаться от подобной концепции.