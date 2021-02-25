CNN: в Пентагоне обеспокоены стремлением радикалов привлечь в свои ряды военных

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны США выпустило внутренний доклад о присутствии в рядах военнослужащих приверженцев расового превосходства. Как отмечает в среду вечером телеканал CNN , в документе говорится также о том, как определить по татуировкам и символике в одежке последователей крайне правых идей. Особенно в ведомстве обеспокоены попытками экстремистских групп привлечь к себе военных.

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Соответствующее расследование вызвано произошедшими 6 января на территории Конгресса США беспорядками, когда толпа сторонников 45-го президента Дональда Трампа пыталась помешать утверждению итогов выборов главы государства. Среди задержанных за участие в незаконной акции оказались бывшие и действующие военнослужащие.

В документе содержатся рекомендации о том, как Пентагон может использовать помощь спецслужб в проверке новобранцев на наличие связей с экстремистами. "Действующие и бывшие военнослужащие являются главной целью для таких групп, поскольку те привносят боевой и тактический опыт, необходимый для проведения нападений", - говорится в тексте.

Несмотря на то, что какое-либо участие и поддержка радикальных течений запрещены, нет официальных норм и правил, предписывающих увольнение нарушителей. Исключение составляет лишь ВМС.

В связи с этим, отмечает телеканал, главной целью доклада является то, как помочь отсеять до приема на службу сторонников крайне правых течений. Например, предлагается ввести дополнительные вопросы при рекрутировании, чтобы выявить склонность новобранцев к экстремистским идеям.