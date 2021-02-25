Армения заявила о намерении тесно сотрудничать с Россией по вопросу реформирования ВС

ЕРЕВАН, 25 февраля. /ТАСС/. Армения начинает реформирование и модернизацию армии и для этого намерена углублять сотрудничество с главным стратегическим союзником - Россией. Об этом в четверг в ходе заседания кабмина заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Я сегодня намерен подписать решение о формировании рабочей группы во главе с министром обороны для создания концепции и сроков по реформированию вооруженных сил. Я хочу особо подчеркнуть, что в этом направлении мы намерены тесно сотрудничать с основным стратегическим союзником в области безопасности - РФ", - заявил премьер-министр.

Ранее посол РФ Сергей Копыркин заявил армянским журналистам, что Россия уже начала помогать Армении в вопросе реформирования вооруженных сил страны.

После окончания военных действий в Нагорном Карабахе Пашинян опубликовал дорожную карту развития страны, согласно которой особое значение придается вопросу реформирования и модернизации армии.