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Политический кризис в Армении
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ВС Армении требуют отставки премьер-министра и правительства

Заявление подписали начальник Генштаба ВС Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов
Дом Правительства Армении Александр Рюмин/ТАСС
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Дом Правительства Армении
© Александр Рюмин/ТАСС

ЕРЕВАН, 25 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Армении требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна и всего правительства. Как говорится в распространенном в четверг Генштабом ВС заявлении, кабмин не способен принимать адекватные решения в критической для народа ситуации.

"Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации. В связи с создавшейся ситуацией ВС Армении требуют отставки премьер-министра и правительства Республики Армения, одновременно предупреждая воздержаться от применения силы против народа, чьи дети погибли, защищая Родину и Арцах", - говорится в заявлении Генштаба ВС.

Заявление подписали начальник Генштаба ВС Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов. Сам Пашинян заявил, что это является попыткой военного переворота.

Теги
АрменияПашинян, Никол ВоваевичПолитический кризис в Армении
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