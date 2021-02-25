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Политический кризис в Армении
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Пашинян назвал требование Генштаба ВС о его отставке попыткой военного переворота

Премьер-министр Армении призвал своих соратников прийти на площадь Республики
Премьер-министр Армении Никол Пашинян EPA-EFE/ALEXEI DRUZHININ / SPUTNIK / KREMLIN POOL
Описание
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© EPA-EFE/ALEXEI DRUZHININ / SPUTNIK / KREMLIN POOL

ЕРЕВАН, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что требование Генштаба ВС о его отставке является попыткой военного переворота и призвал своих соратников прийти на площадь Республики. Соответствующее заявление он разместил на своей странице в Facebook.

"Считаю заявление Генштаба попыткой военного переворота. Я приглашаю всех наших сторонников на площадь Республики прямо сейчас. Я обращусь к общественности в прямом эфире в ближайшем будущем", - отметил он.

Ранее в четверг Генштаб ВС Армении распространил заявление, в котором говорилось, что в связи с создавшейся ситуацией военные требуют отставки премьер-министра и правительства, а также рекомендуют воздержаться от применения силы. В генштабе заявили, что "премьер и правительство не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной ситуации". Заявление подписали начальник Генштаба ВС Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов.

Теги
АрменияПашинян, Никол ВоваевичПолитический кризис в Армении
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