Пашинян назвал требование Генштаба ВС о его отставке попыткой военного переворота

ЕРЕВАН, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что требование Генштаба ВС о его отставке является попыткой военного переворота и призвал своих соратников прийти на площадь Республики. Соответствующее заявление он разместил на своей странице в Facebook.

"Считаю заявление Генштаба попыткой военного переворота. Я приглашаю всех наших сторонников на площадь Республики прямо сейчас. Я обращусь к общественности в прямом эфире в ближайшем будущем", - отметил он.

Ранее в четверг Генштаб ВС Армении распространил заявление, в котором говорилось, что в связи с создавшейся ситуацией военные требуют отставки премьер-министра и правительства, а также рекомендуют воздержаться от применения силы. В генштабе заявили, что "премьер и правительство не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной ситуации". Заявление подписали начальник Генштаба ВС Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов.