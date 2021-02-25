Лукашенко считает нужным подкорректировать работу Совбеза с учетом опыта РФ и Казахстана

МИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым серьезно выстроить, а кое-где и перестроить работу Совета безопасности Белоруссии с учетом опыта России и Казахстана. Об этом он заявил в четверг входе встречи с госсекретарем Совбеза республики Александром Вольфовичем.

"Конечно, основной вопрос - аппарат Совета безопасности и функционирование Совета безопасности в целом, председателем которого по должности является президент. В соответствии с нашими условиями нам надо серьезно выстроить, а кое-где и перестроить работу совета. Совет безопасности должен собираться регулярно. На нем должны обсуждаться фундаментальные вопросы безопасности и обороны нашего государства", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

По словам главы государства, опираться в этой работе надо в том числе на опыт работы аналогичных структур в близких странах, например, в России и Казахстане. "Нам надо дошлифовать некоторые документы по функционированию Совета безопасности. Хотелось бы на основании опыта России, Казахстана, других государств, близких нам, знать, как они обеспечивают функционирование Совета безопасности", - отметил белорусский лидер.

Лукашенко обратил внимание на то, что сейчас безопасность "многосторонняя, начиная от продовольственной и в целом экономической безопасности до военных угроз".