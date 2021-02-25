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Политический кризис в Армении
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Премьер Армении уволил главу Генштаба ВС

Ранее начальник Генерального штаба ВС, генерал-полковник Оник Гаспарян вместе с 40 высокопоставленными офицерами потребовал отставки премьер-министра страны
Премьер-министр Армении Никол Пашинян Александр Рюмин/ТАСС
Описание
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© Александр Рюмин/ТАСС

ЕРЕВАН, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил начальника Генерального штаба ВС, генерал-полковника Оника Гаспаряна, который вместе с 40 высокопоставленными офицерами потребовал его отставки.

"Я сегодня принял решение уволить начальника генштаба и его первого заместителя. Министр обороны уже готовит соответствующее решение о назначении нового главы генштаба и его заместителей", - заявил Пашинян в четверг в прямом эфире на своей странице в Facebook.

Ранее в четверг Генштаб ВС Армении распространил заявление, в котором говорилось, что в связи с создавшейся ситуацией военные требуют отставки премьер-министра и правительства, а также рекомендуют воздержаться от применения силы. В генштабе заявили, что "премьер и правительство не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной ситуации". Заявление подписали начальник Генштаба ВС Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов.

Теги
АрменияПашинян, Никол ВоваевичПолитический кризис в Армении
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