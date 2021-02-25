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Политический кризис в Армении
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Саркисян получил предложение Пашиняна уволить начальника Генштаба

Президент Армении пока не подписал предложение

ЕРЕВАН, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян получил предложение премьер-министра Никола Пашиняна уволить начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна, который потребовал отставки главы кабмина, но еще не подписал его. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе президентского аппарата.

"Президент Саркисян получил предложение премьер-министра об увольнении начальника Генштаба ВС, однако еще не подписал", - сообщили в пресс-службе.

Согласно конституции страны, начальник Генерального штаба назначается и снимается с должности президентом по предложению премьер-министра. Однако, если президент не подписывает предложение премьера, то оно автоматически вступает в силу через 15 дней.

Ранее в четверг Генштаб ВС Армении распространил заявление, в котором говорилось, что в связи с создавшейся ситуацией военные требуют отставки премьер-министра и правительства, а также рекомендуют воздержаться от применения силы. В Генштабе заявили, что "премьер и правительство не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной ситуации". Заявление подписали начальник Генштаба ВС Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов.

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АрменияСаркисян, Армен ВардановичПашинян, Никол ВоваевичПолитический кризис в Армении
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