Саркисян получил предложение Пашиняна уволить начальника Генштаба

ЕРЕВАН, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян получил предложение премьер-министра Никола Пашиняна уволить начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна, который потребовал отставки главы кабмина, но еще не подписал его. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе президентского аппарата.

"Президент Саркисян получил предложение премьер-министра об увольнении начальника Генштаба ВС, однако еще не подписал", - сообщили в пресс-службе.

Согласно конституции страны, начальник Генерального штаба назначается и снимается с должности президентом по предложению премьер-министра. Однако, если президент не подписывает предложение премьера, то оно автоматически вступает в силу через 15 дней.

Ранее в четверг Генштаб ВС Армении распространил заявление, в котором говорилось, что в связи с создавшейся ситуацией военные требуют отставки премьер-министра и правительства, а также рекомендуют воздержаться от применения силы. В Генштабе заявили, что "премьер и правительство не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной ситуации". Заявление подписали начальник Генштаба ВС Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов.