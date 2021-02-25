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Политический кризис в Армении
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Премьер-министр Армении вышел к своим сторонникам на площадь Республики

Никол Пашинян заявил, что у властей Армении нет врагов внутри страны, но есть "вопросы, которые должны быть обязательно обсуждены"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян (в центре) Степан Погосян/Photolure/ТАСС
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян (в центре)
© Степан Погосян/Photolure/ТАСС

ЕРЕВАН, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян вышел к своим сторонникам, которые собрались по его призыву у здания правительства на площади Республики. Об этом в четверг сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Граждане приветствовали его криками: "Никол - премьер".

"Я не уверен, что моя отставка - решение проблемы. Я представил несколько вариантов решения. Не беспокоюсь, что руководители полиции страны и Службы национальной безопасности выступят с заявлением наподобие генштаба", - сказал своим сторонникам Пашинян.

Он также заявил, что у властей Армении нет врагов внутри страны, но есть "вопросы, которые должны быть обязательно обсуждены". "Думаю, что опасность переворота управляема, это всего лишь эмоциональная реакция военных, и мы не должны обращаться с нашими братьями жестко. Вооруженные силы подчиняются народу Армении, премьер-министру", - отметил глава кабмина.

Ранее в четверг Генштаб ВС Армении распространил заявление, в котором говорилось, что в связи с создавшейся ситуацией военные требуют отставки премьер-министра и правительства, а также рекомендуют воздержаться от применения силы. В генштабе заявили, что "премьер и правительство не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной ситуации". Заявление подписали начальник Генштаба ВС Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов.

Теги
АрменияПашинян, Никол ВоваевичПолитический кризис в Армении
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