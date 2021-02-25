Власти Украины предписали заблокировать более 400 сайтов, включая РБК

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, на основании решения суда предписала заблокировать 426 сайтов, многие из которых являются российскими. Об этом в четверг сообщило украинское издание "Страна".

"Следственный отдел Голосеевского управления полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве направил письмо от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, с требованием заблокировать работу 426 сайтов", - говорится в сообщении. Уточняется, что основанием стало решение суда.

Среди ресурсов, которые требуют заблокировать, - сайты РБК, издания "Аргументы недели", "Финновости" и многие другие, полный список которых приводится на сайте "Страны".

Уточняется, что соответствующее решение Голосеевского районного суда Киева принято 4 февраля, основанием для него указана статья уголовного кодекса о мошенничестве в больших размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники. Предписание включает в себя блокирование сайтов интернет-провайдерами.

Накануне стало известно о том, что Киевский районный суд Харькова постановил заблокировать четыре телеграм-канала, критикующих власть, - "Резидент", "Легитимный", "Картель" и "Сплетница". Это произошло в связи с наличием уголовного дела, в рамках которого владельцев этих каналов подозревают в сотрудничестве с Россией с целью дестабилизации ситуации на Украине.