Оппозиция поддержала требование Генштаба ВС Армении об отставке Пашиняна

ЕРЕВАН, 25 февраля. /ТАСС/. Оппозиционное "Движение за спасение родины" поддержало требование Генштаба ВС Армении об отставке премьер-министра Никола Пашиняна и призвало своих сторонников выйти на митинг в центре Еревана. Об этом говорится в заявлении оппозиционного объединения.

"Движение за спасение родины" приветствует заявление высшего командного состава ВС. Призываем армянской народ собраться на площади Свободы, чтобы поддержать ВС и армию", - говорится в заявлении.

В документе также подчеркивается, что именно вооруженные силы являются гарантами безопасности и единства страны, и содержится призыв "не поддаваться провокациям, сохранять сдержанность и хладнокровие".

Ранее в четверг Генштаб ВС Армении распространил заявление, в котором говорилось, что в связи с создавшейся ситуацией военные требуют отставки премьер-министра и правительства, а также рекомендуют воздержаться от применения силы. В Генштабе заявили, что "премьер и правительство не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной ситуации". Заявление подписали начальник Генштаба ВС Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов.