Военные потребовали отставки Пашиняна. Что известно о ситуации в Армении

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Генеральный штаб Вооруженных сил Армении в четверг потребовал от премьер-министра страны Никола Пашиняна покинуть пост. Тот в ответ заявил об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна, назвал требование офицеров военным переворотом и призвал своих сторонников собираться в центре Еревана.

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Причины конфликта

Поводом для конфликта стал спор о применении Арменией приобретенных в России оперативно-тактических комплексов "Искандер" во время конфликта в Карабахе.

Экс-президент страны Серж Саргсян ранее на этой неделе высказал мнение, что армянские военные должны были задействовать "Искандеры" в первые же дни боев. В ответ Пашинян заявил о неэффективности этого вооружения.

В Минобороны Армении отказались комментировать заявление премьер-министра, однако первый заместитель начальника Генштаба Тиран Хачатрян назвал слова Пашиняна несерьезными. После этого его отправили в отставку в отставку, а утром 25 февраля глава правительства объявил о намерении провести реформу национальных вооруженных сил.

Заявление Генштаба

25 февраля Генштаб опубликовал заявление с требованием отставки Пашиняна и всего правительства. Документ подписали Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов. По их мнению, "премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации".

Пашинян в ответ назвал действия военных попыткой переворота и призвал своих сторонников собраться на площади Республики в центре Еревана. Он также сообщил о решении отправить в отставку начальника Генштаба и его первого заместителя.

По конституции начальника Генштаба назначает и снимает с должности президент по предложению премьер-министра. Если президент не утверждает предложение главы правительства, оно автоматически вступает в силу через 15 дней. В администрации президента Армена Саркисяна сообщили, что он уже получил предложение Пашиняна, но еще не подписал его.

"Движение за спасение родины", объединяющее 17 партий - противников действующего премьера, приветствовало заявление Генштаба и призвало своих сторонников собраться на митинг на площади Свободы.

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