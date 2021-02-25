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Политический кризис в Армении

Военные потребовали отставки Пашиняна. Что известно о ситуации в Армении

Премьер-министр республики назвал требование офицеров военным переворотом
© Сероб Оганян/ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Генеральный штаб Вооруженных сил Армении в четверг потребовал от премьер-министра страны Никола Пашиняна покинуть пост. Тот в ответ заявил об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна, назвал требование офицеров военным переворотом и призвал своих сторонников собираться в центре Еревана.

ТАСС собрал главное, что известно о происходящем в республике.

Причины конфликта

  • Поводом для конфликта стал спор о применении Арменией приобретенных в России оперативно-тактических комплексов "Искандер" во время конфликта в Карабахе.
  • Экс-президент страны Серж Саргсян ранее на этой неделе высказал мнение, что армянские военные должны были задействовать "Искандеры" в первые же дни боев. В ответ Пашинян заявил о неэффективности этого вооружения.
  • В Минобороны Армении отказались комментировать заявление премьер-министра, однако первый заместитель начальника Генштаба Тиран Хачатрян назвал слова Пашиняна несерьезными. После этого его отправили в отставку в отставку, а утром 25 февраля глава правительства объявил о намерении провести реформу национальных вооруженных сил.

Заявление Генштаба

  • 25 февраля Генштаб опубликовал заявление с требованием отставки Пашиняна и всего правительства. Документ подписали Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов. По их мнению, "премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации".
  • Пашинян в ответ назвал действия военных попыткой переворота и призвал своих сторонников собраться на площади Республики в центре Еревана. Он также сообщил о решении отправить в отставку начальника Генштаба и его первого заместителя.
  • По конституции начальника Генштаба назначает и снимает с должности президент по предложению премьер-министра. Если президент не утверждает предложение главы правительства, оно автоматически вступает в силу через 15 дней. В администрации президента Армена Саркисяна сообщили, что он уже получил предложение Пашиняна, но еще не подписал его.
  • "Движение за спасение родины", объединяющее 17 партий - противников действующего премьера, приветствовало заявление Генштаба и призвало своих сторонников собраться на митинг на площади Свободы.

Позиция Москвы

  • В России, которая является ключевым союзником Еревана и располагает военной базой на территории республики, уже назвали события в стране ее внутренним делом. С соответствующим официальным заявлением уже выступил МИД РФ.
  • Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил эту позицию, отметив, что в Кремле наблюдают за развитием ситуации "с тревогой". Он также отказался комментировать слова Пашиняна об "Искандерах", добавив, что российское оружие неоднократно показывало свою эффективность в разных точках мира.
Теги
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