СБУ ходатайствует о задержании и экстрадиции главы "Партии Шария" на Украину

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) ознакомила защитников блогера Анатолия Шария с материалами обвинения, в которых ходатайствует о его задержании и начале процедуры экстрадиции по подозрению в госизмене. Об этом сообщило издание Шарий.net по итогам состоявшихся в четверг следственных действий.

"В СБУ адвокатам предоставили материалы, которые следователь посчитал необходимым показать. Также показали подозрение. В Печерский суд отправят ходатайство о задержании Шария и применении меры пресечения - содержание под стражей. СБУ понимает, где находится Шарий, власть будет начинать процедуру по его выдаче Украине", - говорится в сообщении Telegram-канала издания. В четверг был запланирован допрос Шария в СБУ. Сам журналист находится за пределами Украины, поэтому к следователям для ознакомления с материалами дела явились его защитники.

Адвокат Валентин Рыбин, комментируя материалы, заявил, что в них нет оснований для обвинения Шария в госизмене. "Материалы дела - полная ерунда, нет никакой госизмены. Протоколы исследования роликов, несколько выводов экспертов, якобы Шарий разжигал рознь, - сказал он. - Объявление в международный розыск возможно, но выдача Шария невозможна - это политическое дело". Рыбин подчеркнул, что никаких доказательств связи Шария с РФ в материалах тоже нет.

СБУ 16 февраля предъявила Шарию обвинение в противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности страны в информационной сфере по статьям "государственная измена" и "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам". В ведомстве полагают, что Шарий действовал по заказу иностранных структур.

Как ранее сообщали в спецслужбе, Шарий покинул Украину 24 января 2012 года, после чего в страну не возвращался. В 2013 году власти Литвы сообщили, что предоставили Шарию политическое убежище, в связи с чем он получил вид на жительство на территории ЕС. Позже Шарий создал на Украине политическую партию под названием "Партия Шария", которая принимала участие в выборах в местные органы власти в конце октября 2020 года. Ей удалось провести депутатов в городские советы Харькова, Одессы, Мариуполя и ряда других городов юга и востока Украины.