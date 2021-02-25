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Политический кризис в Армении
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Служба нацбезопасности Армении призвала граждан воздержаться от противоправных действий

В СНБ также заявили, что все госорганы страны выполняют свои функции в полном объеме

ЕРЕВАН, 25 февраля. /ТАСС/. Служба национальной безопасности Армении заявила, что все госорганы страны выполняют свои функции в полном объеме, и призвала граждан воздержаться от противоправных действий, которые могут поставить под угрозу безопасность республики. Заявление в четверг опубликовано на официальном сайте СНБ.

"В сложившейся ситуации СНБ призывает воздерживаться от действий, угрожающих национальной безопасности, и предупреждает, что любое противоправное действие получит адекватную реакцию со стороны правоохранительных органов", - говорится в сообщении спецслужбы.

Теги
АрменияПолитический кризис в Армении
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