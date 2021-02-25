Служба нацбезопасности Армении призвала граждан воздержаться от противоправных действий

ЕРЕВАН, 25 февраля. /ТАСС/. Служба национальной безопасности Армении заявила, что все госорганы страны выполняют свои функции в полном объеме, и призвала граждан воздержаться от противоправных действий, которые могут поставить под угрозу безопасность республики. Заявление в четверг опубликовано на официальном сайте СНБ.

"В сложившейся ситуации СНБ призывает воздерживаться от действий, угрожающих национальной безопасности, и предупреждает, что любое противоправное действие получит адекватную реакцию со стороны правоохранительных органов", - говорится в сообщении спецслужбы.