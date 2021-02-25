Главу "Партии Шария" объявили в розыск

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила блогера Анатолия Шария в розыск. Об этом в четверг сообщило ведомство.

"25 февраля Анатолий Шарий не явился в СБУ для участия в допросе в качестве подозреваемого. Он объявлен в государственный розыск", - отмечается в сообщении.

По данным СБУ, следователи ознакомили адвоката Шария Валентина Рыбина с материалами производства, на основании которых было предъявлено обвинение его подзащитному. Кроме того, Рыбин получил ходатайство об избрании меры пресечения Шарию, которое далее будет направлено в суд.

СБУ 16 февраля предъявила Шарию обвинение в противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности страны в информационной сфере по статьям "Государственная измена" и "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам". В ведомстве полагают, что Шарий действовал по заказу иностранных структур.

Как ранее сообщили в спецслужбе, Шарий покинул Украину 24 января 2012 года, после чего в страну не возвращался. В 2013 власти Литвы сообщили, что предоставили Шарию политическое убежище, в связи с чем он получил вид на жительство на территории ЕС. Позже Шарий создал на Украине политическую партию под названием "Партия Шария", которая принимала участие в выборах в местные органы власти в конце октября 2020 года. Ей удалось провести депутатов в городские советы Харькова, Одессы, Мариуполя и ряда других городов юга и востока Украины.