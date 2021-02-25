Президент Армении заявил, что ищет пути мирного урегулирования ситуации

ЕРЕВАН, 25 февраля. /ТАСС/ Президент Армении Армен Саркисян заявил, что принимает меры по снижению напряженности в стране и ищет пути мирного урегулирования ситуации, а также призвал все политические силы и органы власти действовать строго в рамках конституции.

"Я призываю всех - государственные и правоохранительные органы, политические силы, всех граждан - проявлять сдержанность и здравый смысл и действовать строго в рамках конституции. Каждое необдуманное слово или действие увеличивает напряжение и углубляет кризис. Подтверждая роль института президента как уравновешивающего органа, я срочно предпринимаю шаги для снижения напряженности и поиска путей мирного урегулирования ситуации", - говорится в заявлении Саркисяна, которое распространила его пресс-служба.

Он призвал сограждан к сдержанности. "Сегодня, когда мы еще не преодолели последствия развязанной против Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС) войны, когда у нас тысячи жертв и раненых, когда есть серьезные региональные угрозы, мы, к сожалению, снова находимся в крайне взрывоопасной ситуации, чреватой непредсказуемыми последствиями для нашего государства и государственности", - добавил он.