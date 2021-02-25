Оппозиция в Грузии заявила, что начинает непрерывные митинги с требованием новых выборов

ТБИЛИСИ, 25 февраля. /ТАСС/. Оппозиционные партии Грузии приняли решение с 26 февраля начать непрерывные акции протеста с требованием освобождения депутата, главы партии "Единое национальное движение" Ники Мелии и назначения новых досрочных выборов в парламент. Об этом в четверг сообщил журналистам бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава после совещания представителей оппозиции.

"Завтра будет акция, которая станет основой для непрерывных митингов. Протесты в первую очередь будут касаться темы политзаключенных, досрочных выборов", - сказал Угулава, добавив, что оппозиция будет использовать все законные методы во время протеста, в том числе расставлять палатки, пикетировать здания и устраивать "коридоры позора" для представителей власти.

Оппозиция планирует в пятницу устроить марш протеста. Демонстранты к 13:00 по местному времени (12:00 мск) соберутся в Тбилиси у здания государственной филармонии и пройдут пешком до парламента, расположенного в нескольких километрах. После парламента митингующие переместятся к Дому правительства, расположенного рядом, где и объявят о своих планах.

Это не первая акция в поддержку Мелии. Оппозиция во вторник - через несколько часов после ареста политика - провела митинг у здания парламента в столице. Часть людей разбили на тротуаре палатки и до сих пор остаются там. В среду состоялся автопробег из Тбилиси в Рустави, где в тюрьме находится Мелия.

Сотрудники МВД Грузии во вторник утром арестовали Мелию, находившегося в офисе партии в Тбилиси с 16 февраля. Спецоперация прошла после решения Тбилисского городского суда, который 17 февраля постановил вернуть политика под арест за неуплату залога в размере 40 тыс. лари (более $12 тыс.) по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Оппозиция расценила произошедшее как политическое преследование. Действия властей вызвали озабоченность у Госдепа США, конгрессменов, ООН, а также отдельных евродепутатов.

Решение суда об аресте Мелии стало причиной политического кризиса в стране: 18 февраля из-за разногласий с коллегами в отставку подал премьер-министр Грузии Георгий Гахария. В этот день полицейские впервые пришли арестовывать Мелию, однако тогда сторонники "Единого национального движения" не пропустили их в здание.