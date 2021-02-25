Пашинян дал приказ военным заниматься своим делом и защищать границы республики

ЕРЕВАН, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении приказал всем военным заниматься своим делом и защищать границы страны. Приказ он отдал на митинге в свою поддержку, который проходит в четверг на площади Республики, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Приказываю всем военным заниматься своим делом и защищать границы Армении. Народ не позволит произойти государственному перевороту в Армении. Я в этом уверен", - заявил Пашинян.

Премьер также заявил, что в рядах ВС Армении есть несколько сторонников бывших властей, которые должны быть уволены из армии.

"В рядах Вооруженных сил Армении есть сторонники бывших властей, которые должны уйти из армии. Армия должна подчиняться народу и правительству, которого избрал народ и не должна принимать участие в политических процессах", - заявил Пашинян.