Зеленский обсудил со Столтенбергом перспективы членства Украины в НАТО

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил вопросы сотрудничества Киева с альянсом. Об этом Зеленский сообщил в четверг в Twitter.

"Рад слышать от Йенса Столтенберга, что двери НАТО для Украины открыты. Наша ближайшая цель - ПДЧ (План действий по членству в НАТО)", - написал Зеленский. "Мы серьезно относимся к реформам, поскольку это прежде всего - укрепление нашего оборонного сектора", - добавил он.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что сотрудничество с НАТО для Украины является чрезвычайно важным. "Мы укрепляем нашу армию, приобщаясь к стандартам альянса, делимся практическим опытом, развиваем стратегическое партнерство и дружбу", - заявил Зеленский.

В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО с формулировкой о "необратимости евроатлантического курса". Обеспечение к 2020 году полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями НАТО закреплено в принятой в 2015 году военной доктрине. Избранный в апреле 2019 года на пост президента Владимир Зеленский подтвердил неизменность этого курса.

Киев ранее заявлял, что краткосрочной стратегической перспективой для него является получение ПДЧ, который является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в альянс. На прошлой неделе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в частности, относительно Плана действий по членству в НАТО сказал, что страна настаивает "на параллельном курсе с Грузией, где также активно ведется соответствующая работа". По его мнению, сейчас "есть три страны Восточного партнерства, наиболее подготовленных с точки зрения ПДЧ, - это Молдавия, Грузия и Украина". "На этот год у нас запланирован ряд совместных учений с НАТО, которые дадут возможность продемонстрировать наш уровень", - подчеркнул глава правительства.