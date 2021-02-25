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Политический кризис в Армении
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Оппозиция в Армении направилась к зданию парламента

Депутаты планируют провести внеочередное заседание

ЕРЕВАН, 25 февраля. /ТАСС/. Оппозиция в Армении шествием направляется к зданию парламента, где планируется внеочередное заседание.

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Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Мы сейчас двинемся к зданию парламента, где состоится внеочередное заседание Национального собрания", - заявил один из лидеров оппозиции Ишхан Сагателян.

Ранее Микаэл Мелкумян депутат от оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения" сообщил, что парламент будет обсуждать отмену военного положения и внутриполитическую ситуацию в стране. 

Представители оппозиции планируют блокировать парламент и готовятся соорудить баррикады.

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