Оппозиция в Армении направилась к зданию парламента

ЕРЕВАН, 25 февраля. /ТАСС/. Оппозиция в Армении шествием направляется к зданию парламента, где планируется внеочередное заседание.

Что известно о ситуации в Армении

Военные потребовали отставки Пашиняна. Что известно о ситуации в Армении

На эту тему

Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Мы сейчас двинемся к зданию парламента, где состоится внеочередное заседание Национального собрания", - заявил один из лидеров оппозиции Ишхан Сагателян.

Ранее Микаэл Мелкумян депутат от оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения" сообщил, что парламент будет обсуждать отмену военного положения и внутриполитическую ситуацию в стране.

Представители оппозиции планируют блокировать парламент и готовятся соорудить баррикады.