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Политический кризис в Армении
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Пашинян призвал начальника Генштаба ВС Армении Гаспаряна добровольно уйти в отставку

Премьер-министр республики также призвал все политические силы прекратить акции неповиновения и начать диалог

ЕРЕВАН, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна добровольно написать заявление и уйти в отставку. С таким заявлением он выступил в четверг на митинге в свою поддержку, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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"Призываю начальника Генштаба Армении Оника Гаспаряна уйти в отставку. Ему не удастся поднять армию против народа. Я этого не позволю. Все остальные военные должны вернуться к службе", - заявил Пашинян.  

Премьер-министр предупредил, что будет считать президента страны Армена Саркисяна присоединившимся к государственному перевороту, если тот не подпишет указ об увольнении Гаспаряна, который с группой военных потребовал отставки нынешнего правительства.

"Если президент Армении не подпишет предложение об увольнении начальника генштаба, то означает ли это, что он присоединится к государственному перевороту? Думаю, да", - заявил Пашинян. Он отметил также, что те, кто будут нарушать закон, будут арестованы.

Премьер-министр призвал все политические силы немедленно прекратить акции неповиновения и начать диалог с властями. "Призываю все политические силы немедленно прекратить акции неповиновения и начать диалог. Мы готовы выслушать даже самые радикально настроенные силы", - заявил Пашинян. 

Теги
АрменияСаркисян, Армен ВардановичПашинян, Никол ВоваевичПолитический кризис в Армении
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