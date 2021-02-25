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Политический кризис в Армении
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Минобороны Армении назвало недопустимыми попытки вовлечь армию в политические процессы

В министерстве пообещали отреагировать "на подобные действия"

ЕРЕВАН, 25 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны Армении назвало недопустимыми любые попытки вовлечь Вооруженные силы страны в политические процессы.

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"Вооруженные силы Республики Армения полностью защищают границы нашей Родины и обеспечивают безопасность. Армия - аполитичная структура, любые попытки вовлечь Вооруженные силы в какой-либо политический процесс недопустимы", - говорится в опубликованном в четверг заявлении ведомства.

"Любая такая попытка угрожает стабильности и безопасности Республики Армения", - подчеркнули в Минобороны. В министерстве пообещали отреагировать "на подобные действия".

Генштаб ВС Армении распространил в четверг заявление о том, что в связи с создавшейся ситуацией военные требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства, а также рекомендуют воздержаться от применения силы. В документе говорится, что они "не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной ситуации".

Пашинян назвал требование военных попыткой переворота и призвал соратников прийти на площадь Республики. В ходе митинга своих сторонников он приказал всем военным заниматься своим делом и защищать границы страны. Глава кабмина также призвал начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна добровольно написать заявление и уйти в отставку.

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АрменияПолитический кризис в Армении
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