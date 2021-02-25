Зеленский заявил, что Украина заинтересована в усилении присутствия НАТО в Черном море

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Украина заинтересована в усилении присутствия стран НАТО в Черном море. Об этом в четверг заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Президент подчеркнул актуальность взаимодействия с НАТО для обеспечения безопасности в Черном море. Он высказался в поддержку расширения масштабов деятельности альянса в Черноморском регионе и отметил, что Украина заинтересована в увеличении присутствия сил стран - членов НАТО в Черном море", - сообщил офис Зеленского.

По его данным, генсек альянса отметил, что НАТО будет прилагать усилия для увеличения присутствия в Черном море. Кроме того, Столтенберг добавил, что и НАТО, и страны - члены альянса на двусторонней основе должны усилить свою помощь в подготовке Вооруженных сил Украины. "Столтенберг также отметил, что альянс подумает, как усилить поддержку Вооруженных сил Украины в рамках нынешнего комплексного пакета помощи. Он также поблагодарил за участие Украины в миссиях НАТО", - добавили в офисе.

Зеленский заверил собеседника в том, что Киев готов к участию в новых операциях альянса. "Мы продолжаем наше участие в миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка". Украина готова участвовать в текущих и будущих операциях альянса", - подчеркнул президент.

В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО с формулировкой о "необратимости евроатлантического курса". Обеспечение к 2020 году полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями НАТО закреплено в принятой в 2015 году военной доктрине. Избранный в апреле 2019 года на пост президента Владимир Зеленский подтвердил неизменность этого курса.