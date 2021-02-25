Лидер оппозиции призвал соорудить баррикады у парламента Армении

ЕРЕВАН, 25 февраля. /ТАСС/. Лидер оппозиционного "Движения за спасение родины" Вазген Манукян призвал в четверг своих сторонников, устроивших демонстрацию на проспекте Баграмяна у здания парламента Армении, соорудить баррикады и готовится блокированию законодательного органа до тех пор, пока депутаты не придут для голосования за отставку премьер-министра Никола Пашиняна. Акцию протеста транслируют в режиме реального времени местные порталы.

"Мы сейчас соорудим баррикады, входы [здания] парламента должны быть перекрыты, по этой улице никто не пройдет до тех пор, пока депутаты не придут и не проголодают за отставку Пашиняна", - заявил он.

Один из инициаторов акции протеста Андраник Теванян утверждал, что "в Армении к власти пришли выкормыши "Сороса", которые договорились с Турцией и Азербайджаном о капитуляции Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика).

В настоящий момент участники акции протеста сооружают баррикады из мусорных баков и лавок, а также устанавливают палатки, чтобы провести ночь на проспекте Баграмяна рядом со зданием парламента. Сам Пашинян, который уже заявил, что не собирается уходить в отставку, продолжает шествие со своими сторонниками по улицам Еревана.