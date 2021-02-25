Верховный комиссар ООН заявила о "кризисе беспрецедентных масштабов" в Белоруссии

ЖЕНЕВА, 25 февраля. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет считает, что события в Белоруссии, связанные с прошлогодними президентскими выборами, привели к "кризису беспрецедентных масштабов в области прав человека". Такую точку зрения она высказала, представляя в четверг в Женеве на 46-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) доклад о положении в республике.

"События, развернувшиеся до и непосредственно после выборов, привели в стране к кризису беспрецедентных масштабов в области прав человека", - утверждала Бачелет. По ее мнению, эти события "сделали более видимыми многолетние систематические нарушения и безнаказанность". По словам верховного комиссара, речь идет о "многочисленных и обширных нарушениях, совершенных в контексте выборов, систематическом отрицании фундаментальных свобод, массовых произвольных арестах". Доклад Бачелет охватывает период с 1 мая по 20 декабря 2020 года. В выступлении на сессии она констатировала, что после завершения работы над этим документом "ситуация в области прав человека [в Белоруссии] ухудшилась".

Доклад был подготовлен Бачелет в соответствии с резолюцией СПЧ, принятой на 45-й сессии в сентябре прошлого года. Она не вызвала в Совете единодушия: за ее принятие тогда проголосовали лишь 23 страны из 47, входящих в СПЧ. Это, в частности, государства Евросоюза и Украина. Против выступили Венесуэла и Эритрея. Воздержались 22 страны. Россия в голосовании не участвовала, поскольку на тот момент не входила в Совет. Вместе с тем российская делегация подвергла резкой критике сам факт проведения дебатов по Белоруссии в СПЧ. Она заявила на сессии, что "Евросоюз, не сумев раскачать ситуацию в Белоруссии непосредственно после проведения президентских выборов в августе, использует Совет ООН по правам человека в качестве фола последней надежды, чтобы повлиять на результаты выборов, дестабилизировать ситуацию в стране и спровоцировать в ней политический кризис".

Выступая 23 февраля на нынешней, 46-й сессии СПЧ, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сказал, что страны Запада оказывают политическое давление на его страну, используя тему прав человека в качестве инструмента. "Похоже, кто-то не может свыкнуться с мыслью, что, несмотря на жесткий политический и экономический прессинг, белорусское государство развивается не по выкроенным лекалам западных стран, а так, как решает сам белорусский народ в своих собственных интересах", - заявил глава внешнеполитического ведомства.

Реакция Запада на итоги выборов

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка.

Руководство ряда европейских стран и США не признали результаты голосования и считают чрезмерно жесткими действия белорусских правоохранителей по отношению к протестующим. На этом фоне Запад вводит санкции и другие ограничения по отношению к Белоруссии.